Nella tabella virtuale la vittoria contro la Virtus Bologna non era stata messa in conto. Il successo per 93-88 sulla vice capolista ha consentito alla Dinamo di anticipare la rincorsa ai playoff scudetto, ora distanti solo 2 punti e di mantenere il +6 sulla zona retrocessione, dove Brindisi e Pesaro hanno mostrato segnali di reazione.

Va messa al sicuro la serie A. Nel campionato passato retrocessero Verona e Trieste, che fecero soltanto due vittorie nelle ultime nove giornate. Verona si inchiodò a 18 punti e Trieste chiuse a 22, ma con 18 punti al 21° turno era addirittura in zona playoff, ebbe un crollo clamoroso. Significa che al Banco per stare tranquillo servono altre tre vittorie nelle restanti nove gare.

Il calendario propone ora alla squadra sassarese altri due big match: domenica al PalaTaliercio contro Venezia e il 17 marzo al PalaSerradimigni contro la capolista Brescia. Sulla carta due partite proibitive, ma dopo la bella prestazione corale offerta contro la Virtus Bologna, la formazione di Markovic può fare un pensierino a un altro colpaccio.

© Riproduzione riservata