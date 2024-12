La vittoria che ci voleva per evitare il profondo rosso. Al PalaSerradimigni la Dinamo supera Trieste 98-86 e si porta a +4 dal penultimo posto. Grande protagonista Veronesi con 24 punti (6/11 da tre) ma ottima la risposta di tutta la squadra, con altri quattro giocatori in doppia cifra: Bibbins (14 punti e 7 assist), Fobbs (14, quasi tutti nel secondo tempo), Bendzius (13) e Renfro (12).

Dinamo senza l’ala Sokolowski per un problema fisico, Trieste con Brown in panchina solo per onor di firma visti i problemi fisici e dopo pochi minuti perde anche Ross per un problema muscolare a una coscia.

Sventolio di bandiere biancoblù e mega striscione con scritto Sassari che sembrano dare energia: 7-0 con tripla di Veronesi e Bibbins vivace anche sulle palle rubate. La risposta di Trieste è un break di 10-2 dove Johnson è una presenza dentro l’area. La gara diventa equilibrata: 27-27 con Veronesi già a 10 punti.

Nel secondo quarto ci prova Bibbins a spezzare l’equilibrio con una rubata e contropiede con tiro in tuffo, ma Trieste è sempre lì e bastano una distrazione difensiva e una persa in attacco per finire sotto: 41-45 al 18’. Ci pensa Veronesi dall’arco a siglare il sorpasso: 49-48 all’intervallo.

Nel terzo quarto si sveglia Fobbs che produce due strappi: +9 al 25’ e poi +7 al 29’. Gli ospiti non demordono, azione da tre dell’ex Brooks, bomba di Candussi e tutto da rifare: 76-76 al 33’. Renfro si muove bene e il suo tap in vale il +9 al 38’. Il sigillo lo mette Veronesi con due bombe.

© Riproduzione riservata