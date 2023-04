Dimostrato che Verona è stato un incidente di percorso dovuto ad assenze e serataccia al tiro (13% da tre) la squadra sassarese riprende a veleggiare sicura come quarta forza del campionato. Al successo dei biancoblù di Bucchi su Treviso per 81-68 ha corrisposto la sconfitta di Varese in casa contro Reggio Emilia.

Il Banco è solitario al quarto posto a +2 Varese che in realtà è +4 perché ha saldo positivo nei confronti diretti, mentre Brindisi è distante 4 punti anche se deve giocare martedì a Scafati. Poi scontro diretto a Brindisi: se Devecchi e compagni fanno il colpaccio ipotecheranno il quarto posto.

La Dinamo ha migliorato anche la tenuta difensiva, non solo l'attacco, e attualmente è terza per differenza tra punti segnati e incassati con +145 (media di 6 punti in più dell'avversaria a partita) dietro Milano che ha +196 e Virtus Bologna con +158. Se si prendono però in esame solo le gare del girone di ritorno la differenza è vistosa: 90,2 punti realizzati a fronte di 78,5 subiti. E queste cifre dimostrano quale sia l'exploit di Sassari, che in teoria potrebbe ancora provare a soffiare il terzo posto a Tortona, ma il calendario non l'agevola dato che le trasferte sono a Brindisi, Bologna e Milano.

