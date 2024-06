Una chance per disputare ancora la massima coppa europea targata Fiba. La Federazione ha ammesso la Dinamo ai preliminari della Champions. La squadra sassarese è tra le 24 formazioni che divise in gironcini si affronteranno per cercare il pass alla stagione regolare. Soltanto 3 dovrebbero essere ammesse, vale a dire le vincitrici dei tre turni di qualificazione.

Il 26 giugno il sorteggio della Fiba per designare gli accoppiamenti. Va evidenziato che l'ammissione ai preliminari della Champions comporta un anticipo nelle date di preparazione alla stagione visto che i preliminari partono l'ultima settimana di settembre.

Già nella stagione 2018/19 Sassari aveva dovuto disputare i preliminari, ma della Europe Cup Fiba. Aveva battuto il Benfica e poi di vittoria in vittoria aveva conquistato il suo primo e finora unico trofeo europeo.

