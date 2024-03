Dopo il tris contro le grandi, la squadra sassarese si mette alla prova contro una pari classifica. Sabato sera la Dinamo gioca sul campo della Dolomiti Energia Trentino che la appaia in classifica.

All'andata 80-73 per i biancoblù che però hanno sprecato un vantaggio di ben 26 punti. Migliore realizzatore insieme a Charalampopoulos fu Breein Tyree, con 20 punti.

L'americano è stato tra i migliori anche domenica scorsa contro Brescia, protagonista di una strepitosa schiacciata a due mani: «Eravamo al supplementare, volevo incidere sul match e appena ho visto lo spazio sono andato dentro. Quella schiacciata l'ho rivista poi tante volte in video».

Se Trento sta stentando molto in trasferta, tra le mura amiche ha comunque più certezze, come dimostrano anche i numeri del terzo attacco del campionato (oltre 85 punti di media), ma Tyree resta ottimista: «Siamo in un momento di grande fiducia in noi e nei compagni, andiamo a Trento con fiducia».

© Riproduzione riservata