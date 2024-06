Dall'azzurro della nazionale all'azzurro del cielo e del mare di Aglientu. Il play sassarese Marco Spissu ha utilizzato il giorno di riposo del raduno di Folgaria per tornare in Sardegna e stare con allieve e allievi del suo camp. «Anche se è stata una sfacchinata ci tenevo davvero tanto ad essere presente» ha dichiarato l'ex Dinamo da due stagioni a Venezia, anche se potrebbe cambiare squadra.

Anche la quarta edizione del Marco Spissu Basketball Camp ha fatto il pieno di iscritti per le due settimane nella struttura del Club Esse Gallura Beach: 199 tra gli 8 e i 16 anni, dei quali 43 ragazze e 156 ragazzi.

Dimostratori oltre al play sassarese Giga Janelidze (ex Cagliari ora a Venezia), Matteo Chillo (Reggio Emilia) e Alex Acker, ex guardia della Nba naturalizzato italiano.

Marco Spissu rientrerà a Folgaria per proseguire il ritiro della nazionale agli ordini del coach Gianmarco Pozzecco, che ha grande fiducia in lui dai tempi della Dinamo. Nello staff della nazionale, come capo delegazione, c'è un altro sardo: l'ala olbiese Gigi Datome.

