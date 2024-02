Dopo due settimane di sosta riprende il campionato di serie A di basket e la Dinamo ospita al PalaSerradimigni domenica a mezzogiorno la Virtus Bologna, affamata di "vittorie italiane" dopo l'eliminazione durante la Final 8 di Coppa Italia.

Questa mattina in Club House è stato l'esterno Filippo Kruslin a parlare del match: «È una partita importante, ma ormai siamo alla fine della stagione e sono tutte importanti, è vero che non abbiamo giocato da tre settimane e perso un po' il ritmo, ma ci stiamo allenando bene e arriviamo pronti per una squadra molto forte. E se nessuna partita è facile nessuna è impossibile e abbiamo le nostre chance anche contro Bologna».

La conferenza stampa è servita per presentare pure il Sardinia Day. Come illustrato dal direttore generale Jack Devecchi: la società ha fatto stampare una canottiera e una sopramaglia realizzate per l'occasione.

© Riproduzione riservata