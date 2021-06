Una chiazza di sudore, il piede che scivola e una spaccata involontaria: così si è fatto male Marco Spissu al 14' dell'amichevole fra Germania e Italia per la VTG Supercup di Amburgo. Dovrebbe avere riportato uno stiramento a una coscia. Si aspettano gli esami per appurare l'entità dell'infortunio. Il play della Dinamo è uscito zoppicando e non è più rientrato.

La squadra azzurra ha accusato il colpo: con Marco Spissu in campo nello starting five stava vincendo, poi uscito "Minispi" l'Italia è finita sotto ma con il sassarese di nuovo sul parquet aveva recuperato dal -4 al +4. Senza quello che il ct Meo Sacchetti considera il play titolare, la formazione azzurra ha avuto difficoltà nella costruzione del gioco e ha perso l'amichevole contro i tedeschi: 91-79.

Alla fine della gara Marco Spissu era in piedi. C'è una settimana di tempo per recuperare, anzi 10 giorni, visto che la prima partita che può portare l'Italia all'Olimpiade di Tokyo si giocherà il 30 giugno a Belgrado contro il Senegal.

