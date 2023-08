Classe 1935, goriziano di nascita, girovago e dispensatore di buona pallacanestro, che oggi piange la sua scomparsa: a 88 anni è morto Tonino Zorzi. Grande giocatore e realizzatore nel ruolo di guardia, vinse anche lo scudetto a Varese nel 1961 e proprio il club biancorosso lo ha nominato miglior giocatore di tutti i tempi, grande riconoscimento visti i campioni che sono passati da quelle parti. Ha allenato poi praticamente per mezzo secolo e nel 2011 è stato inserito nella Hall of Fame italiana. Qualche anno fa ha guidato le nazionali Over ai Mondiali.

Nel suo pellegrinaggio arrivò a Sassari anche nella stagione 1999/2000, quando la Dinamo arrancava in A2. Il "Paròn" come era soprannominato aveva un bagaglio di aneddoti secondo solo alle sue conoscenze cestistiche.

Sicuramente più felici e fortunate le esperienze da coach con Napoli, dove ha vinto la Coppa delle Coppe nel 1970. A Mestre lo adorano visto che ha portato in A1 la squadra in ben tre annate diverse. Promozione nella massima serie anche con Reggio Calabria nel 1989 e Pavia nel 1991.

© Riproduzione riservata