Si guadagna il match ball in casa la Dinamo Lab che nell'andata dei quarti scudetto di basket in carrozzina espugna Bergamo 60-48. Per conquistare le semifinali basterà vincere al ritorno (24 febbraio) o anche perdere con scarto inferiore a 12 punti dato che conta la differenza canestri.

La squadra sassarese ha dimostrato di avere ritrovato la verve dei primi mesi della stagione. È riuscita a chiudere in vantaggio, seppur minimo, sia il primo sia il secondo quarto: 33-27 al riposo. Nel terzo quarto con Esteche e i rimbalkzi di Ghione (ben 10) la formazione allenata da Foden ha raggiunto anche il vantaggio in doppia cifra e nell'ultimo quarto trascinata da Spanu (migliore realizzatore con 16 punti) ha toccato anche il +19 prima che Bergamo ammorbidisse il distacco.

Tabellino Dinamo Lab: Cegil 2, Esteche 12, Hansson 2, Spanu 16, Lindblom 6, Diene 6, Bellers 10, Uras , Quaranta, McIntyre 4, Ghione 4 (10 rb). All. Foden

