Lotta alla pari per 30 minuti, ma alla fine la Dinamo Lab cede al S. Stefano Kos Group 59-49. La capolista della serie A di basket in carrozzina resta così a punteggio pieno, mentre la squadra sassarese rimane nel quartetto delle ultime con due punti.

Prestazione comunque confortante quella della formazione biancoblù allenata da Foden, che ha giocato ancora senza Enrico Ghione, ex di giornata. Buon contributo offensivo di Carlos Esteche (18 punti ma con percentuali così così) e Lindblom (10 punti e 7 rimbalzi), mentre Moser ha catturato 10 rimbalzi.

Vittoria invece per l’altra sarda, l'Asinara Waves E-Ambiente, che davanti al pubblico di Porto Torres ha battuto in volata 62-61 la Deco Amicacci Abruzzo, compiendo un importante passo avanti in classifica verso le Final Four che si disputeranno proprio a Porto Torres a fine febbraio e mettendo in difficoltà gli abruzzesi.

Grande prestazione offensiva del turco Efeturk (28 punti) mentre la formazione di Giulianova ha il rimorso del libero sbagliato per il pareggio e dell'ultimo tiro sprecato.

