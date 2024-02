Smaltita la delusione della Coppa Italia, dove comunque ha chiuso al terzo posto, la Dinamo Lab torna in campo per i playoff scudetto di basket in carrozzina. Domenica alle 15.30 i biancoblù sassaresi sono di scena a Brescia per l'andata dei quarti.

La formazione lombarda ha chiuso terza nel girone A con 5 vittorie e 5 sconfitte. Il coach della Dinamo Lab Mathew Foden presenta così la gara: «Giochiamo contro Bergamo che è una buona squadra. In Coppa Italia abbiamo giocato bene tre quarti, nei playoff dovremo giocarne quattro e recuperare la nostra migliore dimensione offensiva, quella che ci è mancata contro Giulianova».

La formula del primo turno prevede lo scontro in due partite con inizio in casa della squadra piazzata peggio. In semifinale invece si giocherà al meglio delle tre partite con la meglio piazzata che avrà il vantaggio della bella in casa.

© Riproduzione riservata