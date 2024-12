L'ultimo turno del 2024 in Serie A2 Femminile riserva uno degli appuntamenti più sentiti dell'anno: il derby tra Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius. Le due rappresentanti del basket sardo nel torneo cadetto si affrontano venerdì (ore 18) al PalaRestivo di Cagliari con l'obiettivo di chiudere l'anno con un colpaccio prezioso per classifica e morale.

La Sardegna Marmi arriva al match con una posizione migliore in classifica: le biancoblù sono quinte con 14 punti, ma sono uscite sconfitte dalle ultime due trasferte di Empoli e La Spezia. Il ruolino di marcia casalingo (5 vittorie su 5) lascia comunque ben sperare il tecnico Fabrizio Staico: «Mi fa un enorme piacere leggere dagli articoli dei nostri avversari o sentire dai colleghi e amici il rispetto che, come neopromosse, siamo riuscite a guadagnare in questo campionato», afferma, «un rispetto che tutte le nostre ragazze hanno conquistato grazie al duro impegno che mettono in campo ogni giorno, ciascuna con caratteristiche tecniche, tattiche e caratteriali diverse. Sarà una partita matura e sicuramente molto divertente, anche grazie alla partecipazione del territorio, che renderà l’atmosfera ancora più speciale. I programmi iniziali delle due società quest’anno avevano obiettivi diversi, e non mi sorprende che Selargius, con il tempo, abbia trovato un maggiore equilibrio, riuscendo a vincere partite importanti. Hanno diverse giocatrici di notevole spessore, come Favre, Ceccarelli e Berard, unite con gran piacere anche da ragazze ormai veterane della A2 per il quale il loro contributo è stato fondamentale per i successi ottenuti».

La Nuova Icom Selargius arriva all'appuntamento con l'autostima scaturita dalla recente serie positiva: 4 vittorie nelle ultime 5 gare che hanno permesso di scalare la classifica fino all'ottava piazza. L'ultima utile per l'ingresso nei playoff. Merito anche dell'impatto del nuovo tecnico Vasilis Maslarinos: «Ogni possesso sarà una battaglia, ogni rimbalzo una conquista», mette in chiaro il coach di Salonicco: «non giochiamo solo per noi, ma per tutto ciò che rappresentiamo e per tutti coloro che hanno creduto in noi senza mai farci mancare nulla. In campo si lotta con il cuore, perché il derby non si vince, si prende», conclude.

© Riproduzione riservata