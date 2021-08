Slitta di ben due settimane l'esordio al PalaSerradimigni della Dinamo per il suo secondo campionato nella A1 femminile. Non più il 2 ottobre a Sassari contro il Limonta Costa Masnaga, ma il 16 ottobre contro Empoli.

La Legabasket femminile ha deciso di disputare anche per la stagione 2021/22 l'Opening Day, vale a dire raggruppare tutte le partite della prima giornata in un'unica sede. Sarà quindi il PalaEinaudi di Moncalieri a ospitare il 19º Opening Day, l'atto di apertura della Techfind Serie A1, da venerdì 1 ottobre a domenica 3 ottobre.

Nell'ambito dell'organizzazione dell'evento, al fine di svolgere la manifestazione nelle migliori condizioni possibili per quanto riguarda sicurezza e protocolli sanitari, le sette partite verranno divise in due match a giornata da disputare venerdì e sabato, per poi concludere la domenica con tre incontri.

In attesa della definizione ufficiale dell'ordine e degli orari dei match, ecco il programma del primo turno: Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Limonta Costa Masnaga, Virtus Segafredo Bologna-Fila San Martino di Lupari, Umana Reyer Venezia-PF Broni 93, Passalacqua Ragusa-Allianz Geas Sesto San Giovanni, La Molisana Magnolia Campobasso-Use Rosa Scotti Empoli, Famila Wuber Schio-Gesam Gas E Luce Lucca, Akronos Moncalieri-E-Work Faenza.

Nella seconda giornata, in programma il 10 ottobre, la squadra di Restivo sarà impegnata sul campo del San Martino di Lupari.

