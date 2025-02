C'è anche una giocatrice della Dinamo Women nella nazionale che si allena a Castel San Pietro Terme in vista della terza finestra dei Women’s Eurobasket Qualifiers.

L'alapivot Sara Toffolo è stata chiamata dal coach Capobianco per due gare che, seppur inutili ai fini della qualificazione – l'Italia è già dentro come Paese ospitante-, serviranno per selezionare le giocatrici.

La prima partita è in programma giovedì al PalaCattani di Faenza contro la Germania. Dopo questo match le azzurre voleranno nella Repubblica Ceca a Brno, dove domenica affronteranno domenica 6 le padrone di casa.

Al momento le Azzurre sono in testa al girone I insieme alla stessa Germania, avendo ottenuto 3 vittorie e 1 sconfitta nelle precedenti 4 uscite.

Nel precedente raduno era stata chiamata anche un'altra giocatrice della Dinamo Women, l'ala Silvia Pastrello, infortunatasi nell'ultima gara di campionato contro Tortona, è però indisponibile.

© Riproduzione riservata