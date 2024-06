Si giocherà domani la decisiva gara di ritorno tra Virtus Cagliari e Melsped Padova. In palio la Serie A/2 Femminile di basket.

La situazione. Domani il quintetto allenato da Fabrizio Staico partirà dal +8 conquistato nella gara in terra veneta (53-61 il finale sabato scorso). Un piccolo tesoretto dal quale partire per poter conquistare quella Serie A/2 che in casa virtussina manca da tre anni. Al PalaRestivo occorrerà una Virtus concentrata e determinata; arriverà, infatti, una Melsped Padova che giocherà con il coltello tra i denti, pronta a dare filo da torcere, fare un brutto scherzo alle cagliaritane e strappare il biglietto per la A/2. Concentrazione e tanta determinazione saranno fondamentali per Corda e compagne per riuscire a firmare l’impresa.

Fattore Campo. Sarà determinante. Al PalaRestivo la Virtus, quest’anno, non ha mai perso, e questo è un dato fondamentale. Potrebbe incidere anche il clima, che oltre a essere caldo per il tifo lo sarà anche per la temperatura, aspetto quest’ultimo che potrebbe valere per entrambe le squadre. Giocare alle 17 all’interno del “pallone” con all’esterno 28 gradi previsti sarà un fattore in più e di non facile gestione. Nel fortino casalingo, inoltre, la Virtus ammirata nel corso dei playoff ha dimostrato carattere, affiatamento e una marcia in più sia in attacco che in difesa.

Il commento. “Siamo cariche – commenta Giada Podda, ala della Virtus - non vediamo l’ora di giocare questa partita. Abbiamo lavorato tutta la settimana e adesso vogliamo lottare in campo, supportate dal nostro meraviglioso pubblico, per cercare di raggiungere questo grande obiettivo. Lotteremo dando tutto ciò che abbiamo per riportare la Virtus nella categoria che merita”.

L’appuntamento. Il conto alla rovescia in vista della sfida che vale la stagione è partito. La palla a due è fissata per domani, alle 17, al PalaRestivo che si preannuncia pieno e caldissimo; tanti saranno i tifosi pronti a trascinare le virtussine verso l’obiettivo. Saranno i 40’ più importanti della stagione per la Virtus Cagliari. A dirigere la sfida la coppia arbitrale composta da Eugenio Roberti e Matteo Lilli.

© Riproduzione riservata