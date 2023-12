Storica qualificazione agli ottavi di Eurocup femminile per la Dinamo Women. Dopo aver vinto al PalaSerradimigni 79-73 la squadra sassarese si ripete in Belgio a Namur: 63-52 in una gara condotta da subito con buon margine.

La formazione di Restivo affronterà nella fase successiva le francesi del Lattes-Montpellier. In casa la prima gara, l'11 gennaio e in trasferta il ritorno, il 18 gennaio.

Davvero autoritaria la Dinamo Women che con un'ottima difesa ha messo il match subito in discesa, concedendo solo 2 punti in 5' dove era già a +8.

Nel secondo quarto le padrone di casa hanno provato a riavvicinarsi (17-24 al 15') ma sono state ricacciate indietro da due triple di Hollingshead. E al riposo Sassari era saldamente in vantaggio.

Nell'ultimo quarto il Namur ha piazzato la zone press e recuperato un paio di palloni. Sassari ha pasticciato un po' ma è riuscita comunque a tenere a distanza di sicurezza le belghe.

Migliore realizzatrice l'americana Hollingshead con 19 punti e anche 16 rimbalzi, 18 punti per Carangelo e 11 per Joens.

© Riproduzione riservata