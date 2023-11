Stessa sconfitta con uguale scarto dell'andata, ma con punteggio diverso: a Madrid l'Estudiantes concede il bis sulla squadra sassarese, 64-47. La formazione spagnola resta capolista a punteggio pieno, la Dinamo Women è comunque seconda ma dovrà vincere una delle restanti due partite per garantirsi il superamento della fase a gironi di Eurocup femminile.

Inizio confuso, con molti errori al tiro da parte di entrambe le squadre. La Dinamo concede qualche rimbalzo offensivo di troppo alle padrone di casa: 13-11 il primo quarto, col coast to coast di Hollingshead ed è divario accettabile visto il 3/12 al tiro su azione.

La squadra sassarese continua a faticare al tiro, ma se non altro sfrutta i tiri liberi per non farsi distanziare troppo dalle spagnole: 21-14 al 14'. La difesa dell'Estudiantes continua a imbrigliare l'attacco sassarese che per otto minuti non segna mai su azione, ma solo dalla lunetta. Nel finale si scatena l'ala Sara Crudo che agguanta la parità e poi il bel taglio di Carangelo consente alla Dinamo Women di andare al riposo in vantaggio: 23-25. Vantaggio sorprendente se si pensa che, a parte Hollingshead, le altre straniere non hanno ancora segnato su azione.

Al rientro una tripla del centro Massey rianima Madrid che continua a oscurare il canestro a Carangelo e compagne. Sassari non segna mai, l'Estudiantes piazza due triple con Whittle e scappa via: 38-26 al 28'.

Sassari finisce anche a -16 ma non smette di lottare per provare a risalire. L'entrata più libero di Joens è per il 51-45 a due minuti dal termine. Ma non c'è abbastanza tempo.

