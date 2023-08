La stagione delle Dinamo Women si aprirà venerdì 22 settembre a Pordenone con la Final Four della Supercoppa Italiana. La squadra sassarese affronterà alle 17 le campionesse d'Italia della Famila Schio. Le altre due semifinaliste, Venezia e Virtus Bologna, si sfideranno alle 19.45. Le due vincenti giocheranno la finale sabato alle 18.

Certo, il pronostico è tutto per la squadra vicentina che nella stagione passata ha ottenuto il triplete vincendo scudetto (il 12°), Supercoppa (la 13^) e Coppa Italia (la 14^). La rinnovatissima squadra sassarese ha iniziato la settimana scorsa gli allenamenti agli ordini del confermato coach Restivo. La Dinamo si augura che per quella data possa essere già arrivata l'americana Ashley Jones che con Phoenix non è riuscita ad agguantare i playoff.

Finora Schio ha sempre battuto Sassari in campionato.

