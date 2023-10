Autoritaria e sicura la Dinamo Womens supera al PalaSerradimigni le ungheresi del Tarr KSC Szekszard 85-69. Dopo la vittoria nella Repubblica Ceca, il successo sulle magiare consente alla squadra sassarese di restare da sola al secondo posto nel girone.

La Dinamo inizia con la mano gelida: 3/16 al tiro su azione ma i rimbalzi offensivi le consentono di andare in lunetta: 10-7 al 5'. Si scaldano in attacco Carangelo e Kaczmarczyk ed è +10 alla fine del quarto.

Nel secondo quarto l'attacco perde smalto (Joens va al riposo con 1/10) e le ungheresi si riavvicinano: 40-37 al 19' con tripla di Stanacev. Le risponde Togliani.

Al rientro dopo l'intervallo le ospiti sono più reattive: 45-43. Provvidenziali la tripla e i due liberi di Carangelo per riprendere quota. Hollinghshead segna in entrata e converte il libero per il +12 al 25'.

La gara finisce praticamente al terzo quarto, perché nell'ultimo periodo Sassari controlla con sicurezza e arriva anche a +18.

Migliore realizzatrice Carangelo con 23 punti, per Hollinghsead doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi.

