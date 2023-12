È decisamente salita di livello la Dinamo Women nell'ultimo mese: il colpaccio di Faenza per 74-68 è la quinta vittoria di fila in campionato. Vale il settimo posto nella serie A femminile. E non era così scontato dopo una partenza complicata a causa di un calendario tremendo con tante trasferte e con i tempi di inserimento di sei giocatrici nuove su otto.

Soddisfatto il tecnico Antonello Restivo: «Partita interpretata benissimo dalle ragazze. Avevo chiesto grande concentrazione perché sapevamo che con le energie spese in Eurocup non sarebbe stata facile su un campo dove tutti hanno faticato. Le ragazze sono state brave nel momento decisivo ad alzare l'intensità difensiva e a fare un buon lavoro a rimbalzo».

La settimana propone due impegni: giovedì in Belgio a Namur per il ritorno dei play-in dell'Eurocup e sabato al PalaSerradimigni contro il San Martino di Lupari.

Coach Restivo dice: «Ora ci concentriamo per le prossime due sfide, in Belgio dovremo cercare di portare via la partita, poi penseremo al San Martino».

© Riproduzione riservata