In campionato finora, complice anche un calendario durissimo, la Dinamo Women ha stentato: una sola vittoria in quattro turni. In Eurocup invece ha un bilancio di 2/3 e il successo di giovedì notte contro le ungheresi del Szekszard per 85-69 ha dato entusiasmo alla squadra sassarese. Domenica si gioca a Ragusa il derby delle isole.

Le siciliane sono ancora a zero punti ma il tecnico Antonello Restivo invita a non sottovalutarle: «Sarà una partita molto dura proprio perché vengono dalle sconfitte e quindi saranno concentrate, noi dobbiamo aggredire sin dal primo minuto, soprattutto in difesa».

Sassari dovrà reggere botta soprattutto dentro l'area, perché Ragusa schiera la nigeriana Chidom e se rientra la slovena Jakubcova il confronto è davvero tosto. «Sicuramente attaccheranno le nostre lunghe, noi dobbiamo avere continuità difensiva, perché in attacco stiamo andando bene».

© Riproduzione riservata