La Dinamo Women interrompe il digiuno e torna alla vittoria: 62-60 a Roma dopo una gara combattuta e incerta sino alla fine. Nel continuo avvicendamento in testa al match sono risultate determinanti le due triple di Raca per l'ultimo soprasso. L'ala serba ha chiuso con 23 punti e 4/5 da tre. Per Carangelo 16 punti.

Gara subito dura, anche perché le percentuali al tiro sono state modeste (3/12 da tre): 18-15 per le padrone di casa nel primo quarto. Nella seconda frazione gli squilli delle italiane Crudo e Toffolo hanno consentito il sorpasso e la squadra di Restivo ha anche toccato monetaneamente il +4 prima di subire il ritorno di Roma: 28-27 all'intervallo.

Nel terzo quarto la squadra di restivo ha dato una scossa al match e trascinata da Carangelo e Raca si è portata a +9 al 29', ma ha gestito male l'ultimo minuto del quarto e i primi minuti dell'ultima frazione, subendo il controsorpasso: 51-50 al 35' con Natali. E' la serba Raca a caricarsi la squadra sulle spalle: due triple ed è +5 a 72 secondi dal termine. Le romane si avvicinano sino a -2 però mancano solo 6 secondi e dalla lunetta Carangelo sbaglia il secondo tiro per far scadere il tempo senza dare occasione di tiro alle avversarie.

