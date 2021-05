Una Techfind San Salvatore mai doma, come chiesto nel pre-partita da coach Fioretto, ha sconfitto per 62-56 una Brixia giunta a Selargius coi gradi di vice capolista del girone a giocare gara1 della serie playoff dell’A2 femminile di basket.

Costruita per la promozione e rinforzatasi lungo il cammino stagionale, la formazione lombarda non ha avuto vita facile al PalaVienna e, nonostante la fiammata in avvio, col primo quarto chiuso avanti 9-13 dopo aver toccato il vantaggio massimo di otto punti, ha incassato il pari firmato da Ceccarelli a metà ripresa (17-17). Le giallonere hanno poi messo la freccia e sono andate all’intervallo avanti 26-24 grazie a Simioni e Manzotti, ma la Brixia non ha perso lo smalto e le due squadre hanno lottato punto a punto per tutto il terzo quarto, finito con le ospiti sul +2 (40-42). Un parziale che non ha turbato la Techfind, brava a giocare tutte le carte, dalle esperte Granzotto, Manzotti ed El Habbab, alle giovani Mura, Pinna e Pandori, e infine abile a ferire con una Ceccarelli “on fire”, che mette a referto 12 punti nell’ultimo quarto e trascina la sua squadra alla vittoria nella prima storica gara playoff per la società selargina.

“Siamo molto contente di questa vittoria, era importantissimo vincere l’unica gara interna, questo ci fa ben sperare e aumenta le possibilità di vincerne una a Brescia come speriamo. Benché noi fossimo settime e loro seconde, tutta la squadra ci credeva”, commenta la play giallonera Giulia Simioni, tra le migliori in campo in una gara perfetta.

Prossimo appuntamento, alle 17 di domenica, sul campo della Brixia.

