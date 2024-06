He's back. Il tiratore lituano è tornato. A 9 mesi dall'infortunio e operazione a un tendine d'Achille l'ala Eimantas Bendzius ha giocato la sua prima gara, l’amichevole ufficiale contro il Libano.

Ha vinto la Lituania 100-71 e Bendzius ha giocato 15 minuti segnando 7 punti grazie al 2/5 da tre e al 1/2 ai liberi. Ha dato anche 3 assist.

Segnali davvero promettenti per il giocatore che la Dinamo ha nominato capitano dopo la partenza per Trapani di Gentile. Nella stagione passata l'assenza di Bendzius ha pesato sul mancato raggiungimento della Final 8 di Coppa Italia e dei playoff scudetto. Si parla di uno dei migliori tiratori della serie A italiana, come dimostra il 44% nelle triple, che è la media dei tre campionati giocati a Sassari.

Per Bendzius la prossima stagione sarà la quinta in biancoblù, ma la quarta effettiva, dato che non ha mai messo piede in campo nell'annata sportiva 2023/24.

