Cambio in panchina per la Nuova Icom Selargius. Dopo il ko di sabato scorso per 65-47 contro la Clv-Limonta Costa Masnaga (il quinto su 6 gare nel campionato di Serie A2 Femminile), il club giallonero e coach Jonata Chimenti hanno optato per la risoluzione consensuale del contratto.

Chimenti lascia la Nuova Icom al penultimo posto solitario in classifica, davanti soltanto alla matricola Academy Benevento. Ora è caccia al successore, con il presidente Mura che lavora in maniera serrata con l'obiettivo di chiudere già nelle prossime ore.



Nella seduta di domani, intanto, la squadra verrà guidata dall’assistente allenatore Nicola Massa e dal preparatore atletico Daniele Desogus.

© Riproduzione riservata