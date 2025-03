Turno contraddistinto dalle conferme quello disputato lo scorso weekend in Divisione Regionale 1 di basket. Nella decima giornata di ritorno vincono, infatti, le prime due: Demones Ozieri e Carbonia. Perde, invece, Elmas.

Le conferme. Il quintetto allenato da Gian Giorgio Cadoni si impone, tra le mura di casa, contro Mogoro, per 86-62. Ozieresi che prendono il comando della gara sin dalle prime battute (27-16 al 10’). L’allungo arriva poco prima dell’intervallo (46-24 al 20’) e in avvio di ripresa, fino al +30 (69-39 al 30’). Negli ultimi 10’ i padroni di casa gestiscono la situazione e portano a casa la 21sima vittoria stagionale. Miglior realizzatore è Poloni, della Demones, con 22 punti. Vince anche Carbonia, in casa, contro l’Atletico Cagliari (80-59). Partita in equilibrio nei primi 20’ (20-19 al 10’ e 34-29 al 20’). Il break dei “miners” arriva nel terzo quarto (60-46 al 30’), fino al +21 della sirena finale. Top scorer della gara è Cau, del Carbonia, con 28 punti.

La caduta. Perde, dopo un supplementare, Elmas, terza in classifica, sul parquet dell’Arzachena (82-77). Masesi che chiudono avanti il primo quarto (14-17 al 10’). All’intervallo la situazione è in pareggio (35 pari), prima del nuovo tentativo di allungo ospite del terzo quarto (53-56 al 30’). Finale punto a punto e situazione sul 71-71 al 40’. Nei 5’ supplementari gli smeraldini sono più lucidi, riescono a mettere margine a loro favore e portano a casa il successo. Nell’Arzachena è Monaco il migliore, con 31 punti realizzati.

Le altre gare. Vittoria esterna del San Salvatore Selargius, sul campo di Iglesias, per 49-60. I padroni di casa chiudono avanti all’intervallo (34-30 al 20’) e al 30’ (44-42). La compagine allenata da Fabrizio Asunis, però, approccia meglio gli ultimi 10’ e con un parziale di 5-18 vince con un margine in doppia cifra. Miglior realizzatore della gara è Uda, del San Salvatore, con 14 punti. Nessun problema, invece, per la Fisiokons Aurea Sassari, vittorioso contro l’Oristano Basket per 58-101. Vince anche la Sap Alghero, contro Genneruxi, per 83-79. Infine, vittoria per l’Astro, contro il San Sperate, per 63-51. Padroni di casa avanti all’intervallo (36-31 al 20’), con il margine che aumenta poi nella ripresa (49-43 al 30’ e 63-51 al 40’). Tra gli ospiti, da segnalare i 13 punti siglati da Marongiu.

