Due oscar per la Dinamo. L'edizione numero 36 ha assegnato il Premio Reverberi come "Miglior Allenatore Italiano" a Piero Bucchi per il lavoro svolto durante l'anno, sia a Jack Devecchi come "Personaggio dello Sport" per una carriera che si è chiusa a Sassari dopo 17 stagioni e oltre 800 presenze.

Il Premio Reverberi è stato istituito nel 1985 in ricordo dell'arbitro Pietro Reverberi, che ha partecipato anche a tre Olimpiadi e nel Mondiale di Rio de Janeiro del 1954 venne nominato come miglior fischietto della manifestazione.

I premi per il miglior giocatore e la migliore giocatrice sono andati a Niccolò Melli (Olimpia Milano) e Jasmine Keys della Famila Schio, mentre l'oscar come miglior allenatore del campionato femminile è andato a Cinzia Zanotti, del Geas Sesto San Giovanni.

