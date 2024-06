Dopo gli italiani veterani, ecco un giovane di prospettiva: arriva da Cremona il pivot Luca Vincini, classe 2003, alto 207cm per 106kg di peso. In A2 ha tenuto una media di 7,4 punti e 5 rimbalzi.

La Dinamo gli ha fatto firmare un contratto triennale e lo utilizzerà da terzo lungo, da undicesimo, dandogli il tempo per crescere senza troppe responsabilità. Il general manager Federico Pasquini spiega quali sono le caratteristiche: “Vincini ha potenziale, talento, ha già un fisico importante, fondamentali e un buon tiro dai 4-5 metri, può lavorare duro per crescere”.

Vincini proviene dal Cus Torino, è passato poi a Biella e quindi a Cremona. Nel suo curriculum anche un bronzo con la nazionale agli Europei Under 16.

Con Vincini il pacchetto italiano è completo. Come dodicesimo verrà preso un altro giovane, ma non Pisano e Dore che dovrebbero andare a fare esperienza in A2 o in B.

