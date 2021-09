Il Prometey Kamianske completa il girone A della Champions Fiba, che comprende già Sassari, Tenerife (Spagna) e Ludwigsburg. La squadra ucraina ha vinto le tre partite di qualificazione: prima si è sbarazzata dei bulgari del Levski 96-56 nel primo turno, poi dei ceki dell'Opava per 100-78 con 33 punti dell'ex Brindisi Harrison e infine nella finale spareggio ha vinto 67-65 contro il Parma Parimatch, formazione russa, con 20 punti di Harrison.

Il 27 ottobre quindi il Banco di Sardegna ospiterà il Prometey per la terza giornata della Champions che inizia il 5 ottobre con la trasferta tedesca sul campo del Ludwigsburg.

Prima però c'è il campionato: domenica prossima al PalaSerradimigni (ore 18) contro il Pesaro, eliminato malamente dalla Supercoppa ad opera del Venezia che ha stravinto 83-51 una gara senza storia che già all'intervallo la vedeva a +31.

L'avversaria giusta per ritrovare vittoria e morale dopo la sconfitta di Supercoppa per 76-66 contro un'ottima Brindisi che domani affronterà in semifinale Milano.

