Cala il sipario sulla stagione dell’Esperia. Domenica (palla a due alle 18) i granata saranno di scena a Pesaro per affrontare il Baseart Pisaurum nell’ultimo turno dei play-in Silver di Serie B Interregionale.

Lontani da assilli di classifica, i granata si presenteranno nelle Marche con l’obiettivo di congedarsi dal torneo con una buona prestazione, dando seguito alle ultime due vittorie in serie contro Pescara e Teramo.

«Vogliamo chiudere bene», afferma il pivot esperino Iba Thiam, «daremo il 100% fino all’ultimo secondo».

Il campionato volge al termine con un ruolino di marcia di buon livello per i cagliaritani, capaci di andare non lontani dalla quota playoff e di blindare con abbondante anticipo la permanenza nella categoria: «Il mio bilancio è positivo», conferma il lungo senegalese, «non era semplice ma siamo stati capaci di costruire un percorso tranquillo, guadagnando molto presto la salvezza. Sono soddisfatto».

Arrivato in Sardegna a novembre, Thiam ha dato una scossa positiva all’Esperia, aiutandola a metabolizzare meglio l’impatto con la Serie B. E il suo futuro potrebbe essere ancora dalle parti di via Pessagno: «Sono davvero felice di questa avventura a Cagliari», conclude, «mi rende orgoglioso portare la bandiera di questa città. Sarebbe bello poter proseguire questa esperienza ancora per un altro anno».

