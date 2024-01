Jannik Sinner batte Novak Djokovic alle semifinali degli Australian Open e vola in finale. L’azzurro scrive la storia del tennis italiano, vincendo in quattro set con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3 e mettendo un punto al dominio assoluto del serbo.

Conquistata la sua prima finale in uno Slam, ora affronterà il vincente della seconda semifinale tra Medvedev e Zverev. «Scenderò in campo con il sorriso – ha spiegato il campione – ora sono più tranquillo e darò il massimo. Sono felice di giocare qui, l'atmosfera è bellissima».

Ma il pensiero di Sinner va ache agli altri italiani in corsa: «Apprezzo questo calore non solo quello che arriva da casa ma quello che si sente qui», riferendosi a Vavassori-Bolelli in finale nel doppio.

