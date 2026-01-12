Il primo obiettivo è stato raggiunto. Con un turno di anticipo l’Amsicora si è qualificata alla Final Four che assegnerà lo scudetto indoor femminile. Le campionesse d’Italia mantengono il primo posto in classifica dopo il quarto concentramento disputato a Padova, posizione che evidentemente intendono confermare prima delle finali, quando le prime quattro ripartiranno alla pari.

Prima partita, 2-2 con il Cus Torino e qualificazione matematica già in tasca, grazie ai primi risultati della giornata, con le vittorie per 3-1 dell’HC Riva sul Cus Padova e della Lorenzoni sull’HP Milano. Cus Torino in vantaggio con Puglisi, una doppietta di Valenti ribalta il punteggio, il risultato resta in bilico per troppi errori in avanti e le torinesi pareggiano con Bormida. Dopo la vittoria per 5-3 della Lorenzoni sull’HC Riva, torna in campo l’Amsicora che batte 6-1 il Cus Padova.

Vantaggio veneto di Matteraglia e pari di Di Mauro, la goleada è firmata da Khilko, Vynohradova, ancora Di Mauro e doppietta di Valenti.

Il coach Roberto Carta, che ha rinunciato all’infortunata Raineri, ha dato così spazio alle più giovani. Anche il primo posto è al sicuro, si avvicina solo il Cus Torino, vittorioso 4-3 sull’HP Milano.

Prossimo concentramento, l’ultimo, a Brà il 25 gennaio. Non si ferma invece Cecilia Pastor, portiere dell’Amsicora, convocata in azzurro in vista degli europei Championship II di Lousada. Raduno a Pisa domani, giovedì la partenza per il Portogallo, venerdì le prime partite con Finlandia e Portogallo.

