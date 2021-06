Ancora un successo, in vista delle Olimpiadi di Tokyo, per la cagliaritana Marta Maggetti che in Olanda ha vinto la medaglia d'oro alla "Allianz Regatta".

A Medemblik, dopo aver conquistato la pole position alla Medal race, la windsurfista delle Fiamme gialle è giunta seconda nella gara finale, grazie ad una partenza sprint.

Poi a Marta Maggetti è bastato controllare le avversarie - su tutte l'israeliana Katy Spychakov (seconda alla fine) - lasciando la vittoria all'olandese Lilian De Geus (terza).

Nella Medal race, l'atleta cagliaritana ha piazzato cinque primi posti, tre secondi, un terzo e un sesto, che le sono valsi la vittoria finale.

Maggetti esordirà alle Olimpiadi il 15 luglio nelle acque della baia di Sagamy, località giapponese dedicata alla vela.

