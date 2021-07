Ha 14 anni la turritana Viola Saiglia e corre come il vento. Milita nell'Atletica Porto Torres e ha la migliore prestazione sarda della categoria cadette sui 300 ostacoli (46"89), un tempo anche di valore nazionale. Recentemente ha vinto a Roma il prestigioso Trofeo Bravin. Ora, sotto le attente cure dell'istruttore Antonio Onida, si sta preparando per i campionati regionali di settembre a Cagliari e quelli nazionali del 4-5 ottobre (la Federazione ancora non ha scelto la località).

"Possiamo dire che Viola è una grande speranza dell'atletica sarda e ha ampi margini di miglioramento - spiega il suo allenatore Antonio Onida - Può gareggiare un altro anno con le cadette e penso che sia nata per correre i 400 ostacoli, essendo dotata di notevole velocità di base abbinata ad una notevole resistenza. Se continuerà ad allenarsi con questo entusiasmo potrà togliersi grandi soddisfazioni".

"Quest'estate - conclude - eseguiremo una preparazione specifica in vista degli appuntamenti regionali e nazionali di settembre e ottobre, in cui Viola dovrebbe migliorare i suoi già eccellenti tempi".

