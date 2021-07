E’ cominciata allo stadio Olimpico la cerimonia di inaugurazione di Tokyo 2020, prime Olimpiadi della storia rinviate e che si svolgono in un anno dispari.

Il conto alla rovescia ha dato il via alla lunga kermesse che, in uno scenario surreale con l’impianto senza pubblico e con soli 950 invitati, apre ufficialmente i Giochi Olimpici.

Allo stadio è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime del Covid: tutti in piedi, compresi l’imperatore Naruhito e il presidente del Cio Thomas Bach. E’ successo in conclusione della parte iniziale della cerimonia, quando è stata ricordata la pandemia con tutti i suoi momenti più drammatici: al centro personaggi vestiti di bianco, medici, infermieri e pazienti.

Poco prima erano state mostrate alcune immagini del lockdown in tutto il mondo, compresa quella di una piazza Duomo completamente deserta.

Poi è comnciata la sfilata, i primi atleti sono come da tradizione quelli della Grecia, seguiti dalla Nazionale Rifugiati.

Il team italiano, con in testa i portabandiera Jessica Rossi ed Elia Viviani, è entrato nello stadio Olimpico per 18esimo. Gli azzurri si sono presentati vestiti in tuta bianca con un sol levante tricolore davanti, e quasi tutti sventolando una bandiera biancorossoverde.

Al termine, con grandi sorrisi, tutti gli atleti si sono immortalati in un selfie ricordo.

Tra le nazioni più allegre si segnala quella argentina, con molti atleti che sono entrati nello stadio ballando.

Nonostante la raccomandazione del Cio, sugli oltre 200 Paesi partecipanti, una ventina non hanno presentato il doppio alfiere (un uomo e una donna). Tra questi Libia, Etiopia, Yemen, Oman, Emirati Arabi, Bangladesh, Gibuti, Brunei, Mali, o anche Samoa e Trinidad & Tobago.

Clima contrastante all’esterno dell'impianto. Si registrano nuove proteste contro i Giochi, i manifestanti continuano a invocare la cancellazione dell'Olimpiade davanti alla risalita dei casi di coronavirus. Ma in molti, fuori dall’Olimpico, applaudono.

1/13 Show more Show less Show more Show less Show more Show less Show more Show less Show more Show less Show more Show less Show more Show less Show more Show less Show more Show less Show more Show less Show more Show less Show more Show less Show more Show less

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata