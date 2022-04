Andrea Mura torna in mare. Il velista cagliaritano prenderà parte, sabato 9 aprile, alla Roma x 1, regata in solitario sul percorso di 530 miglia Riva di Traiano-Ventotene-Riva di Traiano, a bordo dello storico Open 50' Vento di Sardegna.

Due volte vincitore della Ostar e primo italiano a vincere la Route du Rhum, Mura è il detentore del record di percorrenza, raggiunto nell'edizione 2016 sempre con Vento di Sardegna.

L’appuntamento di sabato è il primo step di un percorso che a settembre 2023 – trovati i fondi necessari – porterà il velista di nuovo in oceano per la Global Solo Challenge, giro del mondo in solitaria non stop, senza assistenza e senza scalo.

