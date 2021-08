Il campione olimpico della 4X100 torna in pista, e lo fa nei 200 metri, gara in cui non corre da due anni.

Il velocista di origine sarda sarà al via domenica 5 settembre sui 200 metri a Chorzow, in Polonia, a meno di un mese dall’indimenticabile quarta frazione con cui ha bruciato i britannici e regalato un oro memorabile all’Italia.

Lo srpinter 23enne si rimette alla prova su una distanza che non frequenta dal 6 giugno 2019, dal 20’’36 di Roma, a due centesimi dal record personale di 20’’34 ottenuto sempre a Roma nel 2017 prima di raggiungere la semifinale mondiale a Londra.

Tortu ha già corso allo stadio Slaski della città polacca con la 4x100 alle World Relays di inizio maggio, quando gli azzurri hanno conquistato la qualificazione per le Olimpiadi.

