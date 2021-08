C’è anche il nome di Federica Pellegrini tra gli eletti del Cio in rappresentanza degli atleti che hanno espresso il loro voto al Villaggio olimpico. La nuotatrice azzurra è risultata terza dopo il cestista spagnolo Pau Gasol e la ciclista polacca Maja Martina Wloszczowska. Quarto il fiorettista giapponese Yuki Ota.

Pellegrini rimarrà in carica fino al 2028, restando quindi in Giunta Coni fino ad allora. Un grande risultato per lo sport italiano: l’unico precedente è stato quello di Manuela Di Centa.

(Unioneonline/s.s.)

