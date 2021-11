A nove mesi dall’incidente automobilistico in California, in cui aveva riportato gravi ferite alle gambe, Tiger Woods annuncia che tornerà a giocare ma non a tempo pieno. Anzi, selezionerà attentamente i tornei di golf a cui partecipare.

Nella prima intervista concessa a Gold Digest dopo il terribile schianto avvenuto in California, il campione ha spiegato: "Penso sia realistico pensare che giocherò nuovamente nel circuito un giorno, non più a tempo pieno ma scegliendo, come fece Ben Hogan".

Nella speciale classifica redatta da Sportico sugli atleti più pagati, Woods è al secondo posto con 2,10 miliardi di dollari subito dopo Michael Jordan che si aggiudica il podio con 2,62 miliardi.

