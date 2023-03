Comincia la sfilata dei big ai campionati italiani di tennistavolo, e continua la pioggia di medaglie per atleti sardi e che giocano in Sardegna. Al PalaPirastu, a Cagliari, si assegnano i primi titoli assoluti, con i doppi maschile, femminile e misto. E Johnny Oyebode vince il titolo di doppio misto, in coppia con Gaia Monfardini. Oyebode, figlio d’arte, a Cagliari da quando ha compito il quarto mese. Dopo la trafila, e i trionfi nelle giovanili della Marcozzi, gioca ora in Germania ed è tesserato in Italia con il TT Sassari. Per la società sassarese un altro podio dopo il titolo vinto nel 2022 da Marco Poma con Amato, nel doppio seconda categoria.

Oyebode e Monfardini hanno battuto in finale Antonino Amato e Nikoleta Stefanova, praticamente una sfida in famiglia. Amato gioca da due stagioni nella Marcozzi, Stefanova ha giocato nel Norbello.

Oro e argento nel misto, ma non è tutto. Bronzo nel doppio femminile per Veronica Mosconi (Norbello) e Giulia Cavalli, e per Amato e Oyebode in coppia rispettivamente con Pinto e Piccolin.

DOPPIO MISTO

Si ferma al secondo turno Carlo Rossi (altro beniamino di casa) con Nicole Arlia. Vanno avanti per la Marcozzi Amato e per il TT Sassari Oyebode. Il livello è alto, ma sono loro a giocarsi il titolo. Amato e Stefanova vincono il primo set, ma Oyebode e Monfardini riordinano le idee e vincono i successivi tre.

DOPPIO FEMMINILE

Veronica Mosconi del Norbello raggiunge il terzo podio dei campionati. Dopo l’oro nel doppio di seconda categoria ci riprova ancora in coppia con Giulia Cavalli, ex Norbello. Ma il cammino si ferma in semifinale contro la coppia azzurra formata da Debora Vivarelli e Giorgia Piccolin, che dopo il secondo posto dell’anno scorso vincono il titolo battendo Stefanova e Arlia.

DOPPIO MASCHILE

Oyebode e Amato scendono da un podio e risalgono poco dopo, regalando il bronzo alle loro società, Marcozzi e TT Sassari. Amato e Pinto vanno avanti battendo Cappuccio e Giovannetti, ma vengono fermati in semifinale da Rech e Baciocchi. Dall’altra parte del tabellone vanno avanti i campioni uscenti Oyebode e Jordy Piccolin, ma in semifinale cedono al quinto ai fratelli Leonardo e Matteo Mutti. Rech e Baciocchi sono i nuovi campioni assoluti di doppio maschile.

I campionati italiani proseguono con i singolari assoluti.

Venerdì la fase a gironi e le eliminatorie sino agli ottavi di finale. Sabato le finali. Il pubblico, che in queste giornate ha seguito la manifestazione potrà ammirare le esibizioni degli assi italiani del tennistavolo. I campioni uscenti sono Niagol Stojanov e Giorgia Piccolin.

© Riproduzione riservata