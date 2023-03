Domani a partire dalle 8 il PalaPirastu e il PalaConi aprono le porte ai pongisti in arrivo da tutta Italia. A Cagliari cominciano i campionati italiani di tennistavolo, assoluti, seconda e terza categoria. Saranno otto giorni di competizioni, da domani a sabato prossimo, con quindici titoli da assegnare. Un evento preparato in ogni dettaglio, che per la prima volta approda in Sardegna, e che promette spettacolo. Gli iscritti sono più di trecento, un numero importante che garantisce sia lo spettacolo che il clima di festa e partecipazione. Sono attesi tutti i big italiani, nutrita la pattuglia degli atleti sardi e che militano nei diversi club dell’isola.

Domani l’apertura è per i doppi di terza categoria, si assegnano i primi tre titoli, il doppio misto (gare a partire dalla mattina), e i doppi maschile e femminile che entrano in scena nel pomeriggio.

Nel doppio maschile ci saranno i campioni in carica De Alessandris e De Vito. I campioni uscenti del doppio femminile, Criscione e Tirrito, non potranno difendere il titolo. Nicoletta Criscione, che in questa stagione gioca a Muravera, è salita di categoria, come i detentori del doppio misto, Federico Baciocchi e Manuela Daniele, oggi in seconda categoria. Nella scorsa edizione, Pasquale Vellucci e Maria Lucia Di Meo, con i colori del Norbello conquistarono il bronzo nel misto. C’è molta attenzione verso le giovanissime Rossana Ferciug (Quattro Mori), Francesca Seu (Muravera) e Laura Alba Pinna (TT Sassari) che saranno affiancate rispettivamente da Mardari, Cicuttini e Porzio nel doppio femminile, e Lo Verso, Trevisan e Baroni nel misto.

Il presidente della Fitet regionale, Simone Carrucciu farà gli onori di casa. “La Sardegna è ben nota ai big del tennistavolo, sia per la militanza nei club o da avversari. Questa edizione dei campionati costituisce un ulteriore passo avanti. Grazie agli Enti locali, come il Comune di Cagliari e la Regione Sardegna, sono al lavoro figure di alata professionalità e competenza per assicurare la migliore accoglienza e a buona riuscita della manifestazione. Sono certo che grazie a queste iniziative il movimento del Tennistavolo in Sardegna avrà un ulteriore stimolo verso la crescita e il coinvolgimento di tutti, dalle Istituzioni, alla Federazione, al Coni Sardegna, praticanti e appassionati ad ogni livello”.

Le competizioni della terza categoria proseguiranno domenica e lunedì con le gare individuali maschili e femminili.

