Si è concluso domenica, con la vittoria di Ugo Humbert, il Superchallenger di Cagliari, sui campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu. Un torneo della nuova categoria Atp 175, il primo della storia disputato in Italia, che ha sancito l'ottavo successo a livello Challenger per il tennista francese.

Ma è stato un torneo che ha fatto conoscere o riscoprire altri protagonisti, a partire dal serbo Laslo Djere, che probabilmente prenderà la cittadinanza in Sardegna: dopo la vittoria nell'Atp 250 del Forte Village 2020 e la finale nell'Atp 250 di Cagliari 2021, è arrivato ancora in finale al Sardegna Open.

Un Sardegna Open che ha visto una delle prime esibizioni sulla terra battuta di Ben Shelton, il non ancora 21enne statunitense che, dopo i quarti di finale agli Australian Open, ha affrontato per la prima volta quest'anno la terra battuta europea. Grazie alla semifinale cagliaritana (per lui la quinta partecipazione a un torneo europeo sul rosso) ha raggiunto il suo best ranking: 35esimo.

E poi ancora il bombardiere croato Borna Gojo (32 aces in tre partite, con botte al servizio oltre i 220 km/h), Giulio Zeppieri miglior italiano del torneo con la partecipazione ai quarti di finale, e il giapponese Taro Daniel, che con Humbert ha giocato il quarto match challenger più lungo di sempre (4h13'), sotto gli occhi di chi ne aveva giocato uno appena 6' più breve (il direttore del torneo Paolo Lorenzi e Ruben Ramirez Hidalgo, il coach di Alessandro Giannessi e Thiago Monteiro).

Non si può dimenticare la prestazione di Mattia Bellucci, che ha illuminato la prima serata del torneo battendo in rimonta l'ex Top 10 mondiale Diego Schwartzman.

Fino agli austriaci Alexander Erler e Lucas Miedler che, battendo in finale i favoriti argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni hanno vinto il titolo del doppio, una specialità troppo spesso messa in secondo piano, ma decisamente spettacolare quando in campo c'è chi la sa giocare.

Per non dimenticare l'unico sardo in gara, Alberto Sanna, che ha preso parte al torneo grazie alla vittoria nell'Open precedente disputato sugli stessi campi, quelli del Tc Cagliari, circolo che lo vede tra i suoi portacolori.

E dal giorno dopo, quasi tutti i protagonisti sono volati a Roma per l'80esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia. La stagione sul rosso continua.

© Riproduzione riservata