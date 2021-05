Luciano Darderi, il rampante 18enne romano di origini argentine, si aggiudica la quarta edizione del torneo open Sergio Cara nei campi del Tennis Club Porto Torres, battendo in due set il romano Alessandro Procopio. Il tennista numero 8 al mondo nel pianeta junior e parecchi titoli italiani nelle categorie giovanili, nell’incontro dedicato allo storico preparatore atletico del circolo tennistico turritano scomparso qualche anno, ha confermato il pronostico imponendosi con il risultato 6-1, 6-1. Darderi partito subito forte nel primo set, ha vinto il match grazie ad un servizio devastante, sfruttando le palle-break che gli hanno permesso di volare sul 6-1; poi con il secondo set ha strappato il servizio con un passante di rovescio incrociato che gli ha consentito di trionfare sul capitolino Procopio, classifica 2.3 e vincitore di recente di diversi open nel Lazio. Nel singolare femminile si è aggiudicata il titolo Elisa Armosini, classifica 2.8 tesserata con il Ct Decimomannu. La fortissima tennista sarda, classe 2005 di Iglesias, ha avuto la meglio su Roberta Sechi 2.8 under 18, Torres Tennis Sassari, battuta in due set 6-2, 6-3. La quarta edizione del torneo Cara, messa a punto dal presidente Stefano Caria, ha visto nei prestigiosi campi del Tc Porto Torres una pattuglia di oltre cento atleti provenienti dal sud della Sardegna e oltre Tirreno, suddivisi in tre categorie maschili e femminili, dalla quarta fino alla seconda serie.

