«La gara della mia vita»: ha ritrovato la carica emotiva Gianmarco Tamberi in vista della finale del salto in alto di Parigi 2024 e dopo la colica dei giorni scorsi.

«Ci siamo - scrive il campione azzurro in un post Instagram –. Domani ore 19.00, la gara della mia vita. Tutto per un giorno...Tutto per questo momento....Ho il fuoco dentro e non vedo l'ora domani di esplodere».

«Poco più di 24 ore – prosegue – a quella che mi auguro con tutto il cuore ricorderò per tutta la vita come una delle serate più belle di sempre! Grazie a tutti voi per la vicinanza, sento tutto il vostro sostegno come mai prima d'ora. CARICHI A BESTIA!!!!!!».

Il portabandiera azzurro ha strappato la qualificazione con la misura di 2,24, fallendo poi i tre tentativi successivi a 2.27, che non hanno però compromesso il suo accesso alla finale dove proverà non solo a far bella figura ma a ripetere l'impresa di Tokyo, quando portò a casa la medaglia più prestigiosa, l'oro olimpico vinto allora in ex aequo con il qatariota Barshim.

