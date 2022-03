L’inizio della stagione remiera internazionale si fa sempre più vicino per l’atleta oristanese Stefano Oppo che da domani, venerdì 4 marzo, fino a venerdì 18 marzo sarà impegnato a Sabaudia con la Nazionale maggiore nel nuovo raduno olimpico in preparazione proprio dei prossimi – e primi – appuntamenti nazionali e internazionali di questo 2022.

Riflettori puntati già su questa domenica 6 marzo con una gara regionale che si disputerà proprio a Sabaudia sul Lago di Paola a cui la Nazionale prenderà parte. Una prima regata valutativa importante per la definizione degli equipaggi in vista del primo Meeting nazionale, in programma a Piediluco dal 2 al 3 aprile, del Memorial Paolo d’Aloja (8-9-10 aprile 2022) e degli appuntamenti internazionali con le tappe di Coppa del Mondo, Europei e Mondiali.

Stefano Oppo disputerà la gara di domenica nelle due specialità del singolo e doppio; la gara in doppio nella categoria Senior e non Pesi Leggeri.

GLI ENCOMI – Ieri per l’atleta oristanese sono arrivati due encomi, per i prestigiosi risultati conseguiti negli ultimi due anni, dall’Arma dei Carabinieri.

Alla cerimonia di consegna a Roma erano presenti diversi atleti dell’Arma che in questi anni, nelle rispettive discipline, si sono distinti a livello nazionale e internazionale portando in auge il nome dell’Arma e aumentandone il prestigio.

La consegna dei riconoscimenti (foto ufficio stampa)

Oltre a Stefano Oppo per il canottaggio è stata premiata anche Stefania Gobbi, anche lei presente alle Olimpiadi di Tokyo 2021 nella specialità del quattro di coppia femminile.

Ad accompagnare i propri atleti il Sovraintendente e Comandante della Sezione Canottaggio e Canoa Olimpica, Marco Vendrame.

Per quanto riguarda invece le altre discipline premiate le due medaglie d’oro olimpiche, Vito dell’Aquila per il taekwondo, Luigi Busà per il karate, specialità kumite e Arianna Errigo.

Tutti gli atleti sono stati premiati dal Colonnello Gianni Massimo Cuneo, Comandante del Centro Sportivo Carabinieri.

(Unioneonline/v.l.)

