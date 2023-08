Simone Biles torna alle competizioni dopo due anni di pausa per “disagi mentali” denunciati alle Olimpiadi di Tokyo e incanta tutti.

La ginnasta statunitense, quattro volte campionessa olimpica, ha vinto gli Us Classic elettrizzando il pubblico di Chicago con una performance straordinaria, guadagnando un totale di 59.100 punti nel concorso generale e ottenendo il massimo dei voti su volteggio, corpo libero e trave.

«Tutti questi applausi e il fatto che la gente creda ancora in me mi ha fatto sciogliere il cuore» è il commento dell’atleta 26enne. «Questa giornata - ha detto dopo il successo agli US Classic – significa per me il mondo: dopo tutto quello che è successo a Tokyo, ho lavorato molto su me stessa. Faccio ancora terapia settimanalmente. È stato così eccitante venire a gareggiare qui e sentire la stessa fiducia che avvertivo prima».

