In programma a Settimo il 29 e 30 marzo i campionati regionali di pattinaggio corsa su strada, in programma nella pista del campo "Cesare Cabras". Previsti quasi quattrocento partecipanti provenienti da tutta la Sardegna. Organizzano il gruppo pattinatori Sinnai e il ML Skate Cagliari.

Si inizia il 29 marzo alle 14 con gli atleti delle categorie Ragazzi.12, Ragazzi, Allievi, Junior e Senior F/M. Nutrito il programma con 42 gare da disputare. Si parte con le qualifiche (ottavi di finale) delle gare sprint con la categoria Ragazzi 12 e a seguire tutte le altre categorie. Terminate le gare di velocità, si disputeranno quelle di fondo 2000 metri a punti e 3000 metri a punti rispettivamente per le Ragazzi 12 e Ragazzi mentre per gli Allievi/Junior e Senior 5000 metri a punti. A chiusura di giornata le gare sprint a squadre “Team Sprint”. I Campionati Regionali di tutte le Categorie impegnate riveste particolare importanza in quanto in palio c’è anche la qualificazione ai Campionati Italiani di Categoria.

Il 30 marzo sarà la volta delle Categorie Giovanissimi ed Esordienti F/M con inizio gare alle 09.30. I giovani atleti disputeranno ciascuno tre gare secondo la formula “Tiezzi” ossia 50 metri in corsia, 150 metri sprint i Giovanissimi e 200 metri sprint gli Esordienti ed infine la 600 e 1000 metri in linea rispettivamente per i Giovanissimi e Esordienti.

