Ottocento atleti sbarcano a Cagliari per i Campionati Italiani Under 23 di scherma che iniziano giovedì, ma il capoluogo vuole di più. Nella presentazione di stamattina in municipio, il presidente federale Paolo Azzi ha svelato che la città sarà candidata per i campionati mondiali del 2023 riservati alle categorie Cadetti e Giovani (under 20 e under 17), delle quali quattro anni fa l’Isola ha ospitato i “tricolori”. “Lo proporrò a Losanna in questo weekend”, ha detto il massimo dirigente Fis, “sapendo che il progetto è valido ma che la concorrenza è agguerrita. Poi vedremo che aria tira”.

Intanto le due palestre Coni di Monte Mixi e il PalaPirastu (per semifinali e finali, le uniche con il pubblico) si preparano a ospitare la corsa ai titoli individuali e a squadre miste di spada, fioretto e sciabola. Fa tutto parte di un protocollo d’intesa tra la Fis e Il Comune di Cagliari, firmato a suo tempo dal sindaco Paolo Truzzu e da Azzi e, come ha ricordato Gianmarco Tavolacci, delegato sardo Fis, porta la Sardegna a proseguire un percorso organizzativo cominciato con i campionati italiani giovanili del 2017 e proseguito con il Campionato del Mediterraneo nel 2019.

“Tra le regioni italiane siamo una delle cinque che meglio hanno sopportato la pandemia, nonostante le difficoltà ulteriori che abbiamo rispetto ad altre realtà. La presenza di 40 atleti a questi campionati è il segnale di un movimento che può contare su una solida piattaforma”. Ed è, ha aggiunto il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra, “una opportunità di confronto che i nostri ragazzi devono cogliere”.

La firma dell'intesa tra Comune di Cagliari (Paolo Truzzu) e Fedescherma (Paolo Azzi)

Come in altre occasioni, ha ricordato per il comitato organizzatore (rappresentato in primis dall’Accademia d’Armi Athos) Maurizio Fuccaro, “ci saranno attività collaterali per gli accompagnatori, per promuovere la nostra città e i nostri prodotti, grazie al Villaggio allestito accanto alle palestre. Sport e turismo è il binomio che funziona meglio”, ha detto, in piena sintonia con le parole degli assessori Andrea Floris (Sport) e Alessandro Sorgia (Turismo e Attività produttive).

Giovedì il via alle gare con la spada individuale, domenica la conclusione con fioretto e sciabola a squadre miste.

