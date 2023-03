«Anche oggi abbiamo notizie positive, le condizioni di Daniele continuano a migliorare». Parla all'ANSA Alessandro Cherchi, promoter del pugile Daniele "King Toretto" Scardina, che da giorni è in coma alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dopo un malore avuto a fine allenamento.

«Siamo appena usciti dall'ospedale - ha aggiunto - i medici ci hanno rassicurato sul miglioramento del suo quadro clinico e poiché gli indicatori lasciano ben sperare hanno deciso di attendere ancora qualche giorno per iniziare le procedure di risveglio. Vogliono creare le condizioni ottimali per questo passaggio».

Cherchi collabora con il campione dal 2019 e oggi era con la famiglia di Scardina, sempre in ospedale assieme a un gruppo di amici storici. Oggi il fratello Giovanni Scardina, utilizzando il profilo Instagram del pugile, ha pubblicato un messaggio per tutti i supporter, invitandoli a unirsi questa sera in un momento di preghiera per lui. «Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla. La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un'attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani».

E ancora: «Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui. Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede. Grazie», ha concluso.

